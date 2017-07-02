"Мальчик или девочка?" В Канаде зарегистрировали ребёнка неопределённого пола

Это было сделано по настоянию родителя младенца, который не относит себя к какому-либо полу.

Восьмимесячный Сирил Доти из Канады может быть первым ребёнком, который по документам станет неопределённого пола. Об этом сообщает Daily Mail.

Это было сделано по настоянию родителя младенца Кори Доти, который не относит себя ни к мужскому, ни к женскому полу и просит в отношении себя использовать местоимение "они".

Изначально он хотел, чтобы у ребёнка не было строчки про пол в документах, но сейчас в медицинской карте Сирил вместо отметки "мужской" или "женский" стоит "неопределено".

Из-за этого у семьи уже возникли проблемы, так как документы зарегистрированы в Британской Колумбии (провинция в Канаде), а в других частях страны, например в Онтарио, такую медкарту не примут. Кори Доти собирается оспаривать это в местном трибунале по правам человека.