"Мальчик или девочка?" В Канаде зарегистрировали ребёнка неопределённого пола

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"Мальчик или девочка?" В Канаде зарегистрировали ребёнка неопределённого пола

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Сирил и Кори Доти. Фото: соцсети 

Это было сделано по настоянию родителя младенца, который не относит себя к какому-либо полу.

Восьмимесячный Сирил Доти из Канады может быть первым ребёнком, который по документам станет неопределённого пола. Об этом сообщает Daily Mail.

<p>Сирил и Кори Доти. Фото: соцсети</p>

Это было сделано по настоянию родителя младенца Кори Доти, который не относит себя ни к мужскому, ни к женскому полу и просит в отношении себя использовать местоимение "они".

<p>Сирил и Кори Доти. Фото: соцсети</p>

Изначально он хотел, чтобы у ребёнка не было строчки про пол в документах, но сейчас в медицинской карте Сирил вместо отметки "мужской" или "женский" стоит "неопределено".

Из-за этого у семьи уже возникли проблемы, так как документы зарегистрированы в Британской Колумбии (провинция в Канаде), а в других частях страны, например в Онтарио, такую медкарту не примут. Кори Доти собирается оспаривать это в местном трибунале по правам человека.

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