Авторы плаката, сравнившие русский язык с заразой, сделали в нём 13 ошибок

Скандальные изображения о русском языке были размещены в публичных местах в столице Украины.

Оскорбительный плакат о русском языке в Киеве оказался не так прост. По задумке его авторов он должен был объяснять, почему использовать русскую речь неправильно и опасно. При этом использовались такие слова в адрес его носителей, как "скудоумие" и "дебилизм". Однако журналисты портала "Страна.ua" смогли насчитать в доводах на плакате 13 орфографических и пунктуационных ошибок.

Как ранее сообщал Лайф, неизвестные лица разместили на улицах Киева плакаты, на которых русский язык сравнили с заразной инфекцией. На постере с логотипом центра современного искусства "М17" изображён человек с высунутым и разукрашенным в триколор языком. Каждый цвет подписан оскорбительными словами: "агрессия", "слабоумие", "смерть" и другими.