В CNN ответили Трампу на видео с "избиением"

Читайте также

В CNN ответили Трампу на видео с "избиением"

1631

Президент США Дональд Трамп. Фото: ©REUTERS/Jim Bourg

Ранее американский президент опубликовал видеоролик, где "избивает" человека, вместо головы которого логотип телеканала.

В официальном аккаунте CNN в "Твиттере" появился ответ на видео с "избиением" человека, вместо головы у которого логотип телеканала. В компании решили привести слова заместителя пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которая несколькими днями ранее сказала, что американский президент Дональд Трамп не популяризирует и не пытается сделать модным насилие.

— Президент никоим образом никогда не популяризировал, не пытался ввести в моду и не поощрял насилие. А совсем наоборот, — сказала Сандерс 29 июня.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!