В CNN ответили Трампу на видео с "избиением"

Ранее американский президент опубликовал видеоролик, где "избивает" человека, вместо головы которого логотип телеканала.

В официальном аккаунте CNN в "Твиттере" появился ответ на видео с "избиением" человека, вместо головы у которого логотип телеканала. В компании решили привести слова заместителя пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которая несколькими днями ранее сказала, что американский президент Дональд Трамп не популяризирует и не пытается сделать модным насилие.

"The President in no way form or fashion has ever promoted or encouraged violence. If anything, quite the contrary." - @SHSanders45 6/29/17 — CNN Communications (@CNNPR) 2 июля 2017 г.

— Президент никоим образом никогда не популяризировал, не пытался ввести в моду и не поощрял насилие. А совсем наоборот, — сказала Сандерс 29 июня.