В Анталье побит температурный рекорд

Впервые в истории воздух в турецком городе-курорте прогрелся до +45,4 градуса по Цельсию.

В турецком городе Анталье зафиксирован новый рекорд жары, передаёт портал "Утро.ру". 1 июля в курортном городе столбики термометров показывали +45,4 градуса по Цельсию.

Ранее максимальная температура в этом регионе была +45 градусов. Предыдущий рекорд был зафиксирован 12 июля 2000 года.

На текущий момент на юге Турции температура воздуха на 10–12 градусов превышает среднюю норму. По данным синоптиков, к 3 июля показатели термометров снизятся до +35...+37 градусов.

Ранее Лайф писал о том, что 1 июля в Греции жара достигла рекордной для Европы отметки.