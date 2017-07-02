СМИ: Боевики готовят провокации с использованием химоружия в сирийском Идлибе

Согласно данным российских дипломатов, идёт подготовка пропагандистской кампании, целью которой ставится дискредитация сирийских властей и лично БА.

В сирийской провинции Идлиб ведётся подготовка к крупной провокации с использованием химического оружия. Террористы бывшей группировки "Ан-Нусра"* готовятся применить ядовитый газ зарин в сирийских городах Хан-Шейхун и Кефрайя. Об этом рассказал информированный военно-дипломатический источник агентству РИА "Новости".

— Согласно полученной информации, в населённом пункте Аль-Магара (провинция Идлиб. — Прим. Лайфа) в помещении крупного технологического здания идёт подготовка организации провокации с применением отравляющего вещества "зарин". На данном складе, предположительно, находятся боеприпасы, начинённые этим отравляющим газом, — рассказал источник.

Как отметил собеседник агентства, помощь террористам оказывает целая группа иностранных граждан, среди которых есть уроженцы США и Турции. По предварительным данным, провокация запланирована на 4 или 5 июля, когда в Астане начнётся очередной раунд международных переговоров по урегулированию конфликта в Сирии.

Как ранее сообщал Лайф, о планах сирийских властей применить химическое оружие на территории собственной страны заявили в Белом доме США. При этом представитель администрации США пообещал, что, если это произойдёт, сирийский лидер Башар Асад и его военные "заплатят высокую цену". В России подобные заявления назвали недопустимыми. А позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что пропагандистская кампания против властей Сирии уже стартовала.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.