В Ингушетии мать обнаружила у двухлетнего сына следы побоев после детского сада

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В Ингушетии мать обнаружила у двухлетнего сына следы побоев после детского сада

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По словам сотрудников учреждения, мальчик был в таком состоянии после ночёвки у дяди.

Жительница Ингушетии Танзила Тимурзиева забрала своего ребёнка из детского сада со следами побоев: на лице двухлетнего мальчика был огромный синяк. Как сообщает паблик Mash, инцидент произошёл 30 июня.

Воспитатели утверждают, что ребёнок был в таком состоянии до посещения детсада. Установлено, что перед этим мальчик гостил у дяди.

Пока правоохранители ищут виновных в жестоком избиении двухлетнего ребёнка, мальчику становится всё хуже. Мать жалуется, что сын часто падает в обмороки. Врачи не знают, чем помочь малышу.

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