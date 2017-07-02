Китай обвинил США в нарушении международного права

В МИД страны посчитали провокацией заход американского эсминца в акваторию островов Сиша.

Китайский МИД выразил протест в связи с заходом американского эсминца в акваторию островов Сиша в Южно-Китайском море и обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права. Об этом заявил официальный представитель министерства Лу Кан, который отметил, что спорные территории исконно принадлежат Китаю.

— США, прикрываясь знаменем "свободы навигации", в очередной раз направили военный корабль, который самовольно вошёл в акваторию китайских островов Сиша, — отметил он в своём сообщении, добавив, что это нарушает не только законы и суверенитет КНР, но и нормы международного права.

По словам Лу Кана, действия США являются серьёзными политическими и военными провокациями, которые ставят под угрозу мир и безопасность в регионе.