"Санса Старк" высказалась в защиту сцены изнасилования в "Игре престолов"

По мнению актрисы Софи Тёрнер, тема сексуального насилия не должна быть табуированной в обществе.

Исполнительница роли Сансы Старк в "Игре престолов" Софи Тёрнер ответила в интервью изданию The Times на вопросы о скандальной сцене изнасилования, которая вызвала множество обсуждений среди поклонников шоу.

Британская актриса считает, что критика сцены неоправданна, так как тему сексуального насилия нужно поднимать.

— Чем больше мы поднимаем тему сексуального насилия, тем лучше, — заявила Тёрнер. — К чёрту тех, кто говорит, что мы не должны показывать это на телевидении, и к чёрту тех, кто призывает бойкотировать сериал из-за этого.

По мнению актрисы, если эта тема останется табуированной, то меньшее число жертв сможет найти силы, чтобы признаться в том, что с ними произошло.

Тёрнер также поделилась, что после выхода серии, где её персонаж подвергся изнасилованию, она сомневалась в нужности этой сцены из-за шквала обрушившейся критики.

Седьмой сезон "Игры престолов" стартует 16 июля. Он состоит из семи серий.