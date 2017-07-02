МИД Сирии: Террористы намеренно атаковали Дамаск перед переговорами в Астане

В послании внешнеполитического ведомства также содержится призыв к разоблачению тех, кто продолжает поддерживать боевиков.

МИД Сирии направил в Совбез ООН послание с призывом осудить теракты в Дамаске и обстрелы жилых кварталов в Дераа, жертвами которых стало мирное население. Об этом сообщает агентство SANA.

В тексте также обращается внимание на дату атак. Они были совершены накануне очередных переговоров по Сирии в Астане (4–5 июля) и незадолго до совещания в Женеве (ориентировочно 10 июля).

— Международному сообществу пора разоблачить тех, кто продолжает оказывать поддержку террористам, что является грубым нарушением Устава ООН и создаёт угрозу миру и безопасности на планете, — призывает сирийское внешнеполитическое ведомство.

Ранее Лайф писал, что в Дамаске на площади Тахрир прогремел мощный взрыв.