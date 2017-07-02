Во Франции во второй раз за две недели взорвался баллон со сливками

Национальный институт потребителей уже предостерёг от использования сифонов марки Ard'Time.

На северо-востоке Франции из-за взрыва сифона со сливками пострадала женщина, сообщает газета Le Parisien. Инцидент произошёл, когда она готовила десерт ко дню рождения дочери.

— Я следовала инструкции и установила картридж в сифон, который постоянно использую для приготовления взбитых сливок, — рассказала пострадавшая.

После этого устройство затряслось и вылетело к потолку. По данным издания, Национальный институт потребителей уже предостерёг от использования сифонов марки Ard'Time.

Ранее Лайф писал о том, что 33-летняя французская фитнес-модель погибла из-за взрыва баллона со взбитыми сливками. Компания Ard'Time, которая производит данные сифоны, выразила сожаление о случившемся.