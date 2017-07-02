Биограф Никсона заявил, что историки "будут благодарить бога" за твиты Трампа

По словам биографа бывшего американского президента, записи Трампа в наше время, когда мало кто пишет письма или ведёт дневник, позволят специалистам увидеть личность президента без прикрас.

Биограф 37-го президента США Ричарда Никсона заявил, что в будущем историки "будут благодарить бога" за твиты нынешнего главы государства Дональда Трампа, поскольку его публикации позволяют специалистам увидеть настоящую личность республиканца. Об этом сообщает The Hill.

— Есть немного сходства в прослушивании записей Никсона и чтении твитов президента Трампа, которое заключается в том, что вы как будто видите личность президента без прикрас, — пояснил Джон Фаррелл.

По словам биографа, когда-нибудь историки "будут на коленях благодарить бога" за то, что Трамп писал свои твиты в то время, когда немногие пишут письма или ведут личные дневники.

Как отмечает издание, биограф выступил с таким заявление вскоре после того, как на странице Трампа появилось видео с "избиением" телеканала CNN, сотрудников которого президент неоднократно обвинял в создании фейковых новостей.