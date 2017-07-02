Шесть человек погибли при крушении самолёта в США

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Шесть человек погибли при крушении самолёта в США

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Фото: ©Flickr/Bradley at EGSH

Легкомоторный Cessna 421C следовал из Уокигана (штат Иллинойс) в канадский город Виннипег.

Все шесть человек, находившиеся на борту самолёта, рухнувшего недалеко от границы США с Канадой, погибли. Об этом сообщает Associated Press.

По данным полиции, потерпевший крушение в Висконсине легкомоторный Cessna 421C вылетел из Чикаго и направлялся в Канаду. Самолёт резко начал терять высоту, после чего с ним пропала связь.

Инцидент произошёл в субботу ночью по местному времени.

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