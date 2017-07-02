В Госдепе ответили на обвинения Китая в связи с инцидентом в спорных водах

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В Госдепе ответили на обвинения Китая в связи с инцидентом в спорных водах

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Американский эсминец. Фото: © РИА Новости/Денис Петров

В ведомстве добавили, что США и далее продолжат использовать своё право "свободы судоходства" в Южно-Китайском море.

В Госдепе ответили на обвинения Китая в связи с заходом американского эсминца в акваторию спорных островов в Южно-Китайском море. По словам представителя ведомства, США действовали в рамках международного права.

— Силы США действуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе ежедневно, в том числе в Южно-Китайском море. Все операции проводятся в соответствии с международным правом и демонстрируют, что Соединённые Штаты будут действовать везде, где это допускается международным правом, — цитирует РИА "Новости" представителя Госдепа.

Как сообщал Лайф, ранее китайский МИД выразил протест в связи с заходом американского эсминца в акваторию островов Сиша в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими, и обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права.

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