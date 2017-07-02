Советник Трампа заявил о "растущей и непредсказуемой" террористической угрозе

С таким заявлением представитель Министерства нацбезопасности выступил в преддверии празднования Дня независимости.

Советник президента США из Министерства национальной безопасности Том Боссерт обратил внимание американцев на то, что им следует быть обеспокоенными в преддверии празднования Дня независимости (4 июля) ввиду "растущей угрозы" по всему миру.

По словам сотрудника министерства, мир не может предсказать поведение радикального движения.

— И мы видим, как оно выражает себя образом, который вызывает у правоохранительных органов серьёзные опасения, — заявил Боссерт в эфире ABC.

В связи с приближением американского национального праздника советник Трампа напомнил жителям страны о серии терактов, которые сотрясли в 2017 году Великобританию.

— Поскольку люди в эти выходные отправятся праздновать День независимости с родными и друзьями, я думаю, что им следует сосредоточиться на празднике и чувствовать, что они находятся в безопасности благодаря защите с нашей стороны, которую мы изо всех сил стараемся обеспечить, — заявил Боссерт.