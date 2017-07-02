Беспилотник нарушил работу лондонского аэропорта Гатвик

По меньшей мере двум самолётам было отказано в посадке, нескольким воздушным судам пришлось кружить над аэропортом.

Беспилотник стал причиной нарушения работы во втором по величине лондонском аэропорту Гатвик вечером в воскресенье, сообщает BBC.

По данным СМИ, дрон был замечен в непосредственной близости от воздушной гавани, в результате была закрыта взлётно-посадочная полоса. Как рассказал представитель аэропорта, ВПП закрывали на два коротких периода — по девять и пять минут.

По меньшей мере двум самолётам было отказано в посадке. Один из самолётов был перенаправлен в аэропорт Станстед, другой — в Борнмут. Нескольким самолётам пришлось кружить над аэропортом.

Полиция расследует инцидент.