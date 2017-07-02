В Австрии на триатлоне Ironman скончался 58-летний участник

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В Австрии на триатлоне Ironman скончался 58-летний участник

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Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Триатлон Ironman состоит из трёх этапов: заплыв (3,86 км), заезд на велосипеде (180,25 км) и забег (42,195 км).

Участник триатлона Ironman Austria скончался во время велосипедной гонки, сообщает Associated Press.

58-летний мужчина внезапно упал с велосипеда, на месте ему оказали медицинскую помощь, затем на вертолёте он был госпитализирован.

Организаторы не раскрывают личность спортсмена и причину его смерти, однако выражают соболезнования его близким.

Триатлон Ironman состоит из трёх этапов, которые следуют друг за другом без перерыва: заплыв (3,86 км), заезд на велосипеде (180,25 км) и забег (42,195 км). Отмечается, что на этих соревнованиях победил олимпийский чемпион 2008 года немец Ян Фродено.

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