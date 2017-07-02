Кубок конфедераций в РФ занял третье место по посещаемости в истории турнира

Большее число зрителей приходило лишь на матчи футбольного турнира в Мексике и Бразилии.

Кубок конфедераций, хозяйкой которого в этом году стала Россия, занял третье место по посещаемости в истории проведения турнира — 16 матчей в рамках громкого футбольного события года посетило 628 304 человека.

В воскресенье на стадион в Санкт-Петербурге пришло 57 268 зрителей, сообщили в пресс-службе ФИФА. Больше болельщиков приходило лишь на встречи команд в турнире в Мексике в 1999 году — 970 тысяч (60 625 посетивших матч), а также на матчи Кубка конфедераций в Бразилии в 2013-м — почти 805 тысяч (50 291 за игру).

Кубок конфедераций в России стал восьмым по счёту турниром, проходит в России с 17 июня по 2 июля. Национальные футбольные сборные стран встречались на стадионах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи. Сегодня на церемонии закрытия КК-2017 в Северной столице выступили Николай Цискаридзе, Егор Крид, Полина Гагарина и DJ Smash.