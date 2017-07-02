Генпрокурор Украины заявил о расследовании в отношении ряда министров

Генеральная прокуратура Украины проводит расследование в отношении отдельных министров действующего правительства страны. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в эфире украинского Пятого канала.

— Сейчас проводится следствие в отношении многих фигурантов, в том числе у нас есть вопрос и к действующим, и к бывшим министрам. И они также прошли по какой-то отдельной партийной квоте коалиционного правительства, — отметил Луценко.

Он не исключил, что по результатам этого расследования могут появиться претензии к чиновникам. В то же время никаких фамилий генпрокурор не назвал.