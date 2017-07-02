В США убийцу удалось найти благодаря окурку, выброшенному на месте преступления

Убийство произошло осенью 2014 года в окрестностях Чикаго, мужчина оказался на территории, которую занимала преступная банда.

В США благодаря выброшенному на месте преступления окурку удалось обнаружить преступника, совершившего убийство в октябре 2014 года, сообщает ABC.

По данным СМИ, член преступной банды, 24-летний Джеффри Фримэн, по поручению своих "коллег" отправился к машине 40-летнего Торренса Пиккенса, чтобы сообщить ему, что тот находится на их территории. По пути к авто Фримэн выбросил окурок, а затем несколько раз выстрелил в Пиккенса и скрылся с места происшествия.

Правоохранители нашли окурок от сигареты, направили его на экспертизу. ДНК, которая была обнаружена на сигарете, идентична с ДНК Фримэна. Личность Фримэна, как стрелка, также подтвердил свидетель.

Обвиняемый находится под стражей, за него объявлен залог в размере 1 млн долларов.