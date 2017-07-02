Сборная Германии стала обладателем Кубка конфедераций — 2017

На стадионе "Санкт-Петербург" завершился финальный матч главного футбольного турнира года, который стартовал в России 17 июня.

С первых минут обе команды рванули в бой. Заметным преимуществом владели подопечные Хуана Антонио Пицци. Однако немецкая сборная смогла воспользоваться первым опасным моментом и уже на 20-й минуте забила гол. Открыл счёт в этой встрече форвард Ларс Штиндль, а помог ему обмануть самого Клаудио Браво, ставшего героем в полуфинальном матче против Португалии, нападающий Тимо Вернер.

Для Штиндля это уже третий гол на Кубке конфедераций и второй в ворота Чили. В матче группового этапа, где уже встречались эти команды, он также смог отличиться. Тогда игра закончилась со счётом 1:1.

После забитого гола подопечные Йоахима Лёва почувствовали себя увереннее и активно противостояли натиску чилийцев, но ни один из моментов в концовке первой 45-минутки реализовать не получилось.

Во втором тайме началась настоящая борьба за Кубок. Эмоции сдавали как у болельщиков, так и у самих игроков.

Увеличить преимущество могла немецкая команда уже на первых минутах второго временного отрезка. Капитан сборной Германии Юлиан Дракслер нанёс мощный удар по воротам Браво, но голкипер "Манчестер Сити" моментально среагировал и спас свою команду.

Следом футболисты чилийской сборной нанесли ряд опаснейших ударов, но, как бы ни пытались они атаковать, ничего у них не получалось. Видимо, просто не их день.

Сборная Германии уверенно играла на протяжении всего турнира и заслуженно стала победителем!

К сожалению, этот футбольный праздник в нашей стране завершился. Теперь с нетерпением ждём чемпионат мира в России!

Напомним, что ранее состоялся матч за третье место, где португальцы без Криштиану Роналду обыграли мексиканцев в дополнительное время со счётом 2:1.

Кубок конфедераций. Финал.

Чили — Германия — 0:1.

Голы: Штиндль (20', 0:1).