Дракслер признан самым ценным игроком Кубка конфедераций — 2017

На матчах футбольного турнира были отмечены гол футболиста и результативная передача.

Полузащитник национальной команды Германии Юлиан Дракслер признан лучшим игроком в рамках Кубка конфедераций — 2017.

Напомним, сегодня Германия взяла золото турнира в матче со сборной Чили (1:0).

Лучшим бомбардиром турнира также стал игрок сборной Германии — нападающий Тимо Вернер, обойдя товарищей по команде Леона Горецку и Ларса Штиндля благодаря результативным передачам.

Лучшим вратарём стал игрок чилийской команды Клаудио Браво. В полуфинальном матче с Португалией игрок отразил три послематчевых пенальти. Вратарь стал обладателем "Золотой перчатки" ФИФА.