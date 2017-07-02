Дракслер признан самым ценным игроком Кубка конфедераций — 2017

Полузащитник национальной команды Германии Юлиан Дракслер признан лучшим игроком в рамках Кубка конфедераций — 2017.
Напомним, сегодня Германия взяла золото турнира в матче со сборной Чили (1:0).
Лучшим бомбардиром турнира также стал игрок сборной Германии — нападающий Тимо Вернер, обойдя товарищей по команде Леона Горецку и Ларса Штиндля благодаря результативным передачам.
Лучшим вратарём стал игрок чилийской команды Клаудио Браво. В полуфинальном матче с Португалией игрок отразил три послематчевых пенальти. Вратарь стал обладателем "Золотой перчатки" ФИФА.
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