"К чемпионату-2018 готовы!" Иностранные СМИ высоко оценили организацию КК-2017

Журналисты отмечают, что Россия обеспечила на турнире высокий уровень безопасности, а также блестяще справилась с приёмом иностранных гостей.

Зарубежные СМИ высоко оценили подготовку Кубка конфедераций, который в этом году принимала Россия. По признанию журналистов ряда изданий, в ходе турнира не было замечено проблем, возникновения которых весной опасались некоторые СМИ.

— Россия развеяла опасения в преддверии чемпионата мира — 2018, обеспечив дружелюбную атмосферу на "генеральной репетиции". Футбольные хулиганы и расизм не стали проблемой в ходе КК и, вероятно, не будут ею на ЧМ, — пишет Guardian.

Напомним, об "активной подготовке" хулиганов весной сообщал Би-би-си. По признанию журналистов телеканала, в ходе турнира не было проявлений расизма, а команды продемонстрировали прекрасную игру.

Австралийский Gold Coast также назвал КК-2017 "тестовой проверкой" перед проведением мирового первенства, "с которой Россия справилась блестяще". Кроме того, журналисты отметили прекрасный приём, который хозяйка турнира в 2017 году оказала иностранцам.

— Организация была безупречной, страна очень радушно приветствовала иностранных зрителей. Все, кто собирается посетить ЧМ в следующем году, имеют шанс открыть для себя восхитительную страну, которая прекрасно подготовлена к размещению тысяч иностранных зрителей, — пишет издание.

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил пожелание, чтобы все футбольные турниры проходили так, как это было в России.

— Никаких проблем на Кубке конфедераций не было. Если проблематичный турнир выглядит так, то я хочу, чтобы у нас все турниры были проблематичными, — приводит слова главы федерации Spiegel.

Японское издание Nikkei также высоко оценило обеспечение безопасности. По словам журналиста, правоохранители тщательно проверяли вещи посетителей турнира, однако вели себя очень дружелюбно. Кроме того, волонтеры также с готовностью приходили на помощь, когда у журналистов возникали какие-либо проблемы.

— Через год Россию заполонят футбольные фанаты со всего мира. Этот чемпионат мира может стать тем мероприятием, которое изменит имидж России, — сообщил журналист.

Напомним, Кубок конфедераций в этом году проходил в четырёх городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.