Игроки сборной Германии прервали пресс-конференцию криками "Чемпионы!"

Немецкие футболисты Юлиан Дракслер и Тимо Вернер были признаны лучшим игроком и бомбардиром турнира соответственно.
Игроки сборной Германии, ставшей обладательницей Кубка Конфедераций — 2017, прервали пресс-конференцию, в ходе которой тренер команды Йоахим Лёв и футболист Тер Штеген отвечали на вопросы журналистов.
Футболисты ворвались в зал с криками "Чемпионы! Чемпионы!", в результате чего пресс-конференцию пришлось ненадолго остановить.
Напомним, сегодня Германия обыграла Чили со счётом 1:0.
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