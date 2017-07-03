Игроки сборной Германии прервали пресс-конференцию криками "Чемпионы!"

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Игроки сборной Германии прервали пресс-конференцию криками "Чемпионы!"

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Немецкие футболисты Юлиан Дракслер и Тимо Вернер были признаны лучшим игроком и бомбардиром турнира соответственно.

Игроки сборной Германии, ставшей обладательницей Кубка Конфедераций — 2017, прервали пресс-конференцию, в ходе которой тренер команды Йоахим Лёв и футболист Тер Штеген отвечали на вопросы журналистов.

<p>Фото: ©L!FE</p>

Футболисты ворвались в зал с криками "Чемпионы! Чемпионы!", в результате чего пресс-конференцию пришлось ненадолго остановить.

Напомним, сегодня Германия обыграла Чили со счётом 1:0.

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