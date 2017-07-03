Лионель, они не остановятся. Над Месси смеются из-за неуклюжего танца на свадьбе

Свадьба одного из лучших футболистов современности аргентинца Лионеля Месси до сих пор не сходит с уст его поклонников. Однако внимательные фанаты не только радуются за футболиста и его возлюбленную Антонеллу Рокуццо, но и активно ищут доказательства "неидеальности" Месси.
Запись одного из танцев с торжества футболиста и его супруги появилась в соцсетях, после чего танцевальные па форварда стали обсуждать в Сети.
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"Дриблит как дон, танцует как осёл!" — озаглавило издание Daily Mail свой материал. И СМИ, и пользователи соцсетей отмечают, что несмотря на то, что на поле Месси — гений, с танцами у него есть проблемы.
Ранее пользователи соцсетей безжалостно шутили над футболистом после его "странного" поцелуя.
Как сообщал Лайф, нападающий футбольного клуба "Барселона" и капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси женился на подруге своего детства Антонелле Рокуццо. Торжества прошли в их родном городе Росарио.
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