Лионель, они не остановятся. Над Месси смеются из-за неуклюжего танца на свадьбе

Ранее капитан национальной сборной Аргентины женился на подруге своего детства Антонелле Рокуццо.

Свадьба одного из лучших футболистов современности аргентинца Лионеля Месси до сих пор не сходит с уст его поклонников. Однако внимательные фанаты не только радуются за футболиста и его возлюбленную Антонеллу Рокуццо, но и активно ищут доказательства "неидеальности" Месси.

Запись одного из танцев с торжества футболиста и его супруги появилась в соцсетях, после чего танцевальные па форварда стали обсуждать в Сети.

"Дриблит как дон, танцует как осёл!" — озаглавило издание Daily Mail свой материал. И СМИ, и пользователи соцсетей отмечают, что несмотря на то, что на поле Месси — гений, с танцами у него есть проблемы.

Ранее пользователи соцсетей безжалостно шутили над футболистом после его "странного" поцелуя.

Как сообщал Лайф, нападающий футбольного клуба "Барселона" и капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси женился на подруге своего детства Антонелле Рокуццо. Торжества прошли в их родном городе Росарио.