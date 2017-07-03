Тренер по спортивной гимнастике Растороцкий скончался на 85-м году жизни

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Тренер по спортивной гимнастике Растороцкий скончался на 85-м году жизни

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Владислав Растороцкий. Фото: Федерация спортивной гимнастики России

Растороцкий дважды был награждён орденом "Знак почёта", орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы народов.

Заслуженный тренер СССР и России по спортивной гимнастике Владислав Растороцкий скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации спортивной гимнастики РФ.

Растороцкий воспитал четырёхкратную олимпийскую чемпионку и семикратную чемпионку мира Людмилу Турищеву, трёхкратную чемпионку мира Наталью Юрченко, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Наталью Шапошникову, а также чемпионку мира Альбину Шишову. Он был награждён орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и дважды "Знаком почёта".

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