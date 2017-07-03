Йоахим Лёв: Мы остались лучшей командой в мире

Главный тренер сборной Германии подвёл итог международного футбольного турнира, который завершился сегодня в Санкт-Петербурге.

— Ребята очень хотели этой победы, и они заслужили Кубок, — начал 57-летний специалист. — По ходу матча нам приходилось отбиваться по полной. Чилийцы играли жёстко. Мы дрались за каждый метр на поле, и у нас это получилось.

— Международного опыта у многих ребят нет. Думаю, что вы сами были ими поражены. Но работа только начинается, они должны в этом отдавать себе отчёт. Мы остались лучшими в мире. Мы выиграли чемпионат мира и теперь вот Кубок конфедераций. Мы всегда фавориты, нас все так называют. Я это слышу постоянно.

Также Лёв отметил из своих футболистов капитана команды.

— Юлиан Дракслер — это мозг нашей команды. Игроки за ним идут. Он лидер и всегда хочет выиграть. С ним было приятно работать. Теперь мы ещё должны подумать, кого из "старичков" позвать в команду. Шучу, конечно. У меня будет больше вариантов. Этого мы и хотели.

Наставник немецкой сборной поблагодарил и нашу страну.

— Хотел бы поблагодарить Россию. Турнир был организован замечательно. Мы встретились с хорошими людьми. Нам удалось пообщаться с русскими. Да и сама страна очень интересная. Спасибо за всё, — заключил Лёв.

Напомним, что сборная Германии стала обладателем Кубка конфедераций, обыграв Чили с минимальным преимуществом (1:0).

Турнир стартовал в России 17 июня. Матчи проходили в четырёх городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.