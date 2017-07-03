В международном аэропорту Пенсильвании сильный ветер перевернул самолёт

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В международном аэропорту Пенсильвании сильный ветер перевернул самолёт

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Лёгкий самолёт в аэропорту Пенсильвании. Фото: Twitter/@69News

Кроме того, стихия нанесла ущерб зданию аэропорта: разбиты окна, повреждена облицовка.

Лёгкий многоцелевой самолёт Cessna 152 перевернулся в международном аэропорту Лихай Вэлли (штат Пенсильвания) из-за штормового ветра, передают местные СМИ.

Сообщается, что кроме самолёта от непогоды пострадало здание аэропорта: разбиты окна, повреждена облицовка. Сейчас руководство предприятия выясняет сумму ущерба.

Данных о пострадавших нет.

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