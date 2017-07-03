В международном аэропорту Пенсильвании сильный ветер перевернул самолёт

Лёгкий многоцелевой самолёт Cessna 152 перевернулся в международном аэропорту Лихай Вэлли (штат Пенсильвания) из-за штормового ветра, передают местные СМИ.
Overturned plane, downed trees and a shattered window - at 11 we'll show you the storm damage at the Lehigh Valley Airport @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/7t1wgQvLxS— Aundrea Cline-Thomas (@AClineThomas) 2 июля 2017 г.
Сообщается, что кроме самолёта от непогоды пострадало здание аэропорта: разбиты окна, повреждена облицовка. Сейчас руководство предприятия выясняет сумму ущерба.
Данных о пострадавших нет.
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