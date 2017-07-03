Работа транспортного узла в Нью-Йорке восстановлена после полицейской операции

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Работа транспортного узла в Нью-Йорке восстановлена после полицейской операции

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Работа транспортно-пересадочного узла Всемирного торгового центра в Нью-Йорке восстановлена после проведения полицейской операции. Как отмечает NBC New York, расследование произошедшего продолжается.

Как сообщалось ранее, действия полицейских могли быть связаны с обнаружением бесхозного предмета, на месте работали кинологи.

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