Работа транспортного узла в Нью-Йорке восстановлена после полицейской операции

Работа транспортно-пересадочного узла Всемирного торгового центра в Нью-Йорке восстановлена после проведения полицейской операции. Как отмечает NBC New York, расследование произошедшего продолжается.
Just got evacuated from Eataly Downtown at the World Trade Center by police #nyc #wtc pic.twitter.com/Y2FjQ02QsF— Tori Richman (@ToriRichman) 2 июля 2017 г.
Как сообщалось ранее, действия полицейских могли быть связаны с обнаружением бесхозного предмета, на месте работали кинологи.
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