Катар даст официальный ответ на требования арабских стран 3 июля

Среди основных условий, выдвинутых четырьмя государствами, — прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы.

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани даст ответ на выдвинутые арабскими странами требования 3 июля. Об этом сообщает телеканал "Аль-Джазира".

عاجل | وزير الخارجية القطري يسلم غدا أمير دولة #الكويت الرد القطري على مطالب دول الحصار — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) 2 июля 2017 г.

— Министр иностранных дел Катара завтра передаст эмиру Кувейта ответ на требования, — говорится в сообщении.

Как сообщал Лайф, 5 июня Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия, Бахрейн, Йемен, Египет, Ливия, Мальдивская Республика и Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив руководство страны в поддержке терроризма, враждебной политике и вмешательстве в дела арабских государств. Позже Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет передали Катару условия для выхода из кризиса и отвели на их исполнение десять дней.

В Дохе назвали требования невыполнимыми и призвали пересмотреть их. МИД Катара, в свою очередь, заявил, что ознакомился с перечнем условий и передаст официальный ответ при посредничестве Кувейта.