Видаль: У Чили — невероятное поколение, будем бороться на ЧМ-2018!

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль прокомментировал поражение от Германии в финале Кубка конфедераций.

— Артуро, почему не удалось победить?

— Сегодня соперник был лучше нас. Обидно. Но у нас прекрасная команда, мы будем работать дальше.

— С такой командой вам по силам бороться за самые высокие места на чемпионате мира в 2018 году?

— У нас невероятное поколение, это правда. Но для начала нам надо пройти квалификацию. В любом случае мы будем много работать, чтобы бороться на чемпионате мира за самые высокие места.

— Что у вас произошло с Киммихом? (Имеется в виду момент во втором тайме, когда Видаль едва не подрался с партнёром по "Баварии". — Прим. Лайфа).

— О, да ничего особенного. Это финал, эмоции захлестнули. Всё нормально, матч уже позади, это в прошлом.

Напомним, в финале Кубка конфедераций сборная Чили уступила Германии — 0:1. Единственный мяч забил Ларс Штиндль на 20-й минуте.