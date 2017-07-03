Замглавы МИД РФ назвал ключевую задачу в Сирии

По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, простого решения по конфликту с Сирией быть не может.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ликвидация "террористического гнезда в Сирии" была и остаётся ключевой задачей.

— Для нас столь же очевидно, что с террористами не может быть никаких договорённостей. Ликвидация террористического гнезда в Сирии — была и остаётся ключевой задачей, — заявил замминистра в интервью "Известиям".

Рябков также выразил надежду на то, что в дальнейшем удастся избавиться от недопонимания между РФ и США в части борьбы с террористами в регионе.

— Если бы США конструктивно восприняли инициативу о формировании широкого антитеррористического фронта, с которой выступил президент России Владимир Путин, многих недопониманий и искажения подходов можно было бы избежать. Мы призываем американцев это учесть в своей политике, — добавил Рябков.

Замглавы ведомства также заявил, что простого решения по ситуации в Сирии быть не может, поскольку в решении вопроса задействованы разные страны с разными интересами.

— К сожалению, в этот клубок противоречий оказалось вплетено столько интересов и факторов, что простых решений, чем грешат сплошь и рядом американцы, быть не может. Только комплексный подход со всеми вовлечёнными сторонами может дать результат, — сказал Рябков, добавив, что Россия на протяжении многих лет работает именно в этом направлении.

В МИД РФ вновь сообщили, что США стремится подыграть одной из сторон конфликта в Сирии, и выразили неприятие подобной позиции.

— США в некоторых своих действиях проявляют прежнее стремление подыграть, в том числе военной силой, одной из сторон конфликта. Мы неоднократно заявляли о неприятии подобного рода подходов, — заявил замминистра.