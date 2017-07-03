МИД РФ: Отношения Москвы и Вашингтона выправляются с огромным трудом

По словам Сергея Рябкова, при этом вопрос двусторонних отношений используется политической элитой США для внутриполитической борьбы.

Отношения США и России пока нормализуются с "огромным трудом" и на данный момент в этом вопросе стороны не достигли позитивной динамики. Об этом в интервью "Известиям" заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Я бы не сказал, что отношения (РФ и США) оказались в ещё большем кризисе, чем они были на момент ухода администрации Барака Обамы. Но действительно отношения выправляются с огромным трудом. По большому счёту мы не добились нужной динамики улучшения Замглавы МИД РФ Сергей Рябков об отношениях России и США Сергей Рябков. Фото: © РИА Новости/Александр Натрускин

При этом, по его мнению, в США вопрос отношений с Москвой используется политической элитой для решения внутренних проблем и для внутриполитической борьбы.

— Они пытаются ограничить возможности для манёвра новой администрации на российском направлении и стремятся создать затруднения для администрации во внутриполитическом поле для продвижения её повестки дня, которая во многом отличается от представлений противников Трампа о том, как и куда должна двигаться Америка, — заметил Рябков. — Это печально, но это реальность, с которой приходится считаться.

Ко всему этому, по словам дипломата, добавляются серьёзные противоречия с США в подходе к ряду международных проблем.

— Мы видим, что происходило и происходит в Сирии. Здесь уже речь о том, что мы по-разному понимаем, что такое легитимное правительство и как выстраивать борьбу с терроризмом. Есть расхождения по проблематике стратегической стабильности и так далее, — добавил замглавы МИД РФ.