В МИД РФ назвали расширение антироссийских санкций США безосновательным

По мнению замглавы внешнеполитического ведомства, расширение списка ограничений — это удар, на который невозможно не реагировать.

Ужесточение США санкций против России не имеет оснований, а причины, озвученные Вашингтоном, Москву не убеждают. Об этом в интервью газете "Известия" заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

— 20 июня администрация США существенно расширила списки российских граждан и юридических лиц, находящихся под американскими санкциями. Сделала это без всяких оснований. И объяснения, что администрация проводит регулярные обзоры своей санкционной политики, нас совершенно не убеждают. Нам всё равно, какие там проводятся обзоры, — сказал Рябков.

Он также отметил, что разговор с заместителем госсекретаря Томом Шэнноном о возможном создании рабочей российско-американской группы в таких условиях был отложен, но не отменён.

— Консультации на таком политическом фоне и в отсутствие конкретики просто теряли смысл. Но повторяю: мы именно отложили консультации и в должный момент, уверен, возобновим этот диалог, — заявил замглавы российского МИД.

Ранее Лайф сообщал, что в середине июня американский сенат окончательно утвердил законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против России и Ирана. Поправки предусматривают ужесточение существующих ограничений, в том числе в отношении ряда российских "энергетических проектов", а также против других ключевых секторов российской экономики — металлургии, судоходства и железных дорог.