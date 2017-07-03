В США подозреваемый в убийстве транслировал в Facebook перестрелку с полицией

В полицию от жителей района в Эль Сегудно поступили сообщения о многократных выстрелах.

В США подозреваемый в убийстве мужчина транслировал в Facebook перестрелку с полицией, сообщает KABC-TV.

По данным LA Times, мужчина убегал от правоохранителей и на камеру заявил, что сегодня его убьют. На кадрах записи можно заметить оружие в руках подозреваемого.

В результате перестрелки, по данным СМИ, был ранен офицер полиции, сам злоумышленник также серьёзно пострадал.

Как сообщается, мужчина, чьё имя сейчас не называется, подозревается в убийстве от 31 марта. Более конкретной информации по инциденту издание не приводит.