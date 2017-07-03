В Латвии 600 человек ищут пятилетнего русскоговорящего мальчика

В Латвии более 600 добровольцев, полиция и армия участвуют в поисках пятилетнего русскоговорящего мальчика. Ваня Берладин пропал в городе Лиепая, сообщает пресс-служба полиции.
В субботу, примерно в 8:30, мальчик вышел из дома на улице Павилостас и не вернулся. Его местонахождение до сих пор неизвестно.
Liepājā pazudis 5 gadus vecs bērns: policija lūdz brīvprātīgo iesaisti meklēšanā!— Valsts policija (@Valsts_policija) 2 июля 2017 г.
Plašāka informācija:https://t.co/KLQ40Vq51X pic.twitter.com/YnXAxzW6kR
Полиция также распространила приметы ребёнка: рост 128 см, среднего телосложения, короткие светлые волосы, глаза голубые. На мальчике надета синяя вязаная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах — пёстрые носки и бежевые сандалии. Мальчик говорит по-русски.
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