В Латвии 600 человек ищут пятилетнего русскоговорящего мальчика

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В Латвии 600 человек ищут пятилетнего русскоговорящего мальчика

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Добровольцы ищут пропавшего ребёнка. Фото: © mixnews.lv

Ребёнок ушёл из дома в городе Лиепая утром в субботу, до сих пор его местонахождение неизвестно.

В Латвии более 600 добровольцев, полиция и армия участвуют в поисках пятилетнего русскоговорящего мальчика. Ваня Берладин пропал в городе Лиепая, сообщает пресс-служба полиции.

В субботу, примерно в 8:30, мальчик вышел из дома на улице Павилостас и не вернулся. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Полиция также распространила приметы ребёнка: рост 128 см, среднего телосложения, короткие светлые волосы, глаза голубые. На мальчике надета синяя вязаная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах — пёстрые носки и бежевые сандалии. Мальчик говорит по-русски.

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