В Латвии 600 человек ищут пятилетнего русскоговорящего мальчика

Ребёнок ушёл из дома в городе Лиепая утром в субботу, до сих пор его местонахождение неизвестно.

В Латвии более 600 добровольцев, полиция и армия участвуют в поисках пятилетнего русскоговорящего мальчика. Ваня Берладин пропал в городе Лиепая, сообщает пресс-служба полиции.

В субботу, примерно в 8:30, мальчик вышел из дома на улице Павилостас и не вернулся. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Liepājā pazudis 5 gadus vecs bērns: policija lūdz brīvprātīgo iesaisti meklēšanā!

Plašāka informācija:https://t.co/KLQ40Vq51X pic.twitter.com/YnXAxzW6kR — Valsts policija (@Valsts_policija) 2 июля 2017 г.

Полиция также распространила приметы ребёнка: рост 128 см, среднего телосложения, короткие светлые волосы, глаза голубые. На мальчике надета синяя вязаная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах — пёстрые носки и бежевые сандалии. Мальчик говорит по-русски.