В МИД РФ рассказали об очередном отказе США передать России лётчика Ярошенко

Вашингтон не должен надеяться на то, что Москва ослабит внимание к судьбе россиянина, заявили в ведомстве.

Вашингтон в очередной раз отказался перевести лётчика Константина Ярошенко, осуждённого в США, в Россию в рамках механизма конвенции Совета Европы о передаче осуждённых. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

— С нашими аргументами Вашингтон не считается, отделывается псевдозаконными отговорками. Мы вновь получили отказ на перевод Константина Ярошенко в Россию в рамках механизма конвенции Совета Европы о передаче осуждённых. Это вызывает наше глубочайшее сожаление, — заявил Рябков в интервью газете "Известия".

Он также добавил, что Москва продолжит пристально следить за судьбой российского лётчика.

— Эта тема — среди ключевых в нашем перечне нерешённых проблем в отношениях, как и в целом весь блок вопросов о противозаконных действиях американских правоохранительных органов, которые в обход действующих договорённостей посягают на права наших граждан вплоть до их прямого похищения под надуманными предлогами, — сказал замглавы внешнеполитического ведомства.

Напомним, в США лётчика Константина Ярошенко обвиняют в том, что он якобы пытался организовать поставку партии наркотиков. В 2011 году его приговорили к 20 годам колонии общего режима. Он полностью отрицает вину, называя дело сфабрикованным.