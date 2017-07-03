МЧС предупредило об ухудшении видимости из-за тумана в Москве и области

ГУ МЧС по Москве предупредило жителей столицы и Московской области об ухудшении видимости из-за тумана, который сохранится в течение всей ночи.
— В ближайший час с сохранением на ночь 3 июля в Москве (включая ТиНАО) и Московской области местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200–500 метров, — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в этом случае возможно ухудшение видимости на автомагистралях, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте.
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