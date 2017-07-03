МЧС предупредило об ухудшении видимости из-за тумана в Москве и области

Читайте также

МЧС предупредило об ухудшении видимости из-за тумана в Москве и области

65

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте и соблюдать осторожность на дороге.

ГУ МЧС по Москве предупредило жителей столицы и Московской области об ухудшении видимости из-за тумана, который сохранится в течение всей ночи.

— В ближайший час с сохранением на ночь 3 июля в Москве (включая ТиНАО) и Московской области местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200–500 метров, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в этом случае возможно ухудшение видимости на автомагистралях, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!