МЧС предупредило об ухудшении видимости из-за тумана в Москве и области

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте и соблюдать осторожность на дороге.

ГУ МЧС по Москве предупредило жителей столицы и Московской области об ухудшении видимости из-за тумана, который сохранится в течение всей ночи.

— В ближайший час с сохранением на ночь 3 июля в Москве (включая ТиНАО) и Московской области местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200–500 метров, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в этом случае возможно ухудшение видимости на автомагистралях, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте.