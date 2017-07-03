Во Франции двое в масках открыли стрельбу у мечети

В результате инцидента лёгкие ранения получили восемь человек. Среди раненых есть семилетняя девочка.

Восемь человек получили ранения в результате стрельбы у мечети во французском Авиньоне. Как сообщается, огонь открыли двое мужчин в масках в тот момент, когда люди покидали мечеть.

По данным местных СМИ, по меньшей мере четыре человека получили ранения в момент нападения, в нескольких десятках метров от места ЧП от осколков пострадала также семья из четырёх человек.

В настоящее время на месте работает полиция, нападавшие разыскиваются. Как сообщает La Provence, инцидент не связывают с терроризмом.