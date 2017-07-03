Бритни Спирс отменила встречу с премьером Израиля из-за фанатов у Стены Плача

Американская поп-певица Бритни Спирс отменила запланированную встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за фанатов и фотографов.
Как сообщают местные СМИ, 2 июля Спирс посетила Стену Плача в Иерусалиме. Далее певица должна была встретиться с премьером Израиля и его семьёй. Однако мероприятие пришлось отменить: девушка несколько часов не могла "отбиться" от назойливых поклонников и фотографов, которые сопровождали её на всём пути следования.
Помощники Спирс, узнав об этом, пришли в ярость. По их мнению, заместитель Нетаньяху рассказал журналистам о встрече со звездой слишком рано, когда ещё не было получено подтверждение.
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