Бритни Спирс отменила встречу с премьером Израиля из-за фанатов у Стены Плача

Кроме политика и певицы в мероприятии должны были принять участие члены семьи Нетаньяху, а также дети, проходящие лечение от рака.

Американская поп-певица Бритни Спирс отменила запланированную встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за фанатов и фотографов.

Как сообщают местные СМИ, 2 июля Спирс посетила Стену Плача в Иерусалиме. Далее певица должна была встретиться с премьером Израиля и его семьёй. Однако мероприятие пришлось отменить: девушка несколько часов не могла "отбиться" от назойливых поклонников и фотографов, которые сопровождали её на всём пути следования.

Помощники Спирс, узнав об этом, пришли в ярость. По их мнению, заместитель Нетаньяху рассказал журналистам о встрече со звездой слишком рано, когда ещё не было получено подтверждение.