Председатель КНР отправляется с двухдневным визитом в Россию

По данным МИД КНР, двусторонние документы, которые планируется подписать, будут касаться развития партнёрства между странами.

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник начинает двухдневный визит в России. В ходе поездки запланировано подписание более десяти двусторонних соглашений на сумму более 10 млрд долларов, совместные заявления, а также обсуждение актуальных вопросов международного и регионального характера.

Как сообщает китайский МИД, во время визита состоятся переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и главой российского правительства Дмитрием Медведевым. Также запланированы встречи с представителями Российского комитета дружбы, мира и развития, Общества российско-китайской дружбы.

Согласно информации, стороны коснутся на переговорах таких сфер, как торговля, инвестиции, энергетика, промышленность, транспортная инфраструктура и сельское хозяйство.