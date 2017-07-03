Рябков о поиске "русского следа" в выборах США: Буря в стакане воды

При этом замглавы министерства назвал печальным тот факт, что в сознание многих американцев вбита серия негативных выводов о России.

Скандал, раздутый некоторыми американскими СМИ и политиками по поводу некого "русского следа" в президентских выборах, — это "буря в стакане воды", поскольку никакого следа нет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью "Известиям".

— Это буря в стакане воды. Уверен, что никакие поиски "русского следа" никогда не приведут к результатам, потому что его просто нет. Но печально, что в сознание очень многих в США оказалась вбита серия негативных выводов и предположений о России, которые не имеют ничего общего с действительностью, — отметил дипломат.

По его словам, противопоставить этому можно открытость, чёткость заявлений, "уверенность в собственной правоте, недопустимость конъюнктурных колебаний и готовность договариваться с США".