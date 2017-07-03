Лодка в Челябинской области, в которой были утонувшие, опрокинулась от перегруза

По данным ГУ МЧС по региону, купания и прогулок на лодке в этом водоёме вообще не предусмотрено, погибшие и пострадавшие также не надели спасжилеты.

Лодка, на которой катались утонувшие в водоёме в Чесменском районе, опрокинулась из-за перегруза, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. Кроме того, никто из катавшихся не надел на себя спасательный жилет, а водоём непригоден ни для купания, ни для прогулок на лодках.

— Никто из них спасательный жилет не надел, так как жилетов попросту не было. Во время прогулки лодка перевернулась из-за перегруза. Находившиеся на плавсредстве люди пытались спастись, но лишь четверым из них это удалось. На помощь тонувшим поспешили родственники, находившиеся на берегу, но, к сожалению, они также стали жертвами водной стихии, — говорится в сообщении.

С восходом солнца на месте ЧП начнёт работать группа водолазов.

Напомним, металлическая лодка с семью пассажирами опрокинулась на водоёме в Чесменском районе. Четыре человека, в том числе двое детей, утонули, ещё трое пропали без вести.