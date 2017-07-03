Британка смешила акушерок маской Чубакки во время родов

Эта маска меняет голос человека, поэтому стоны женщины превращались в рычание героя "Звёздных войн".

26-летняя Эйми Смит из английского города Барроу-ин-Фернесс надела маску героя саги "Звёздные войны" Чубакки, чтобы разрядить обстановку во время родов, сообщает The Sun.

Женщина рассказала, что купила её специально для родов своего третьего ребёнка и тайком пронесла в родильное отделение. С помощью маски Эйми решила смешить акушерок и отца своего будущего ребёнка, процесс был записан на видео.

После рождения сына Эйми маску примерили акушеры и даже позировали для первых снимков новорождённого.

Напомним, благодаря точно такой же маске американка Кэндис Пэйн стала настоящей звездой. Записи её заразительного смеха в образе Чубакки пользователи "Фейсбука" поставили 2,9 млн лайков.