Озил пожаловался на "хакеров" после поста с признанием в любви своей бывшей

Полузащитник английского футбольного клуба "Арсенал" и сборной Германии Месут Озил оправдался за пост, опубликованный им накануне в "Инстаграме". Под фотографией, на которой спортсмен запечатлён вместе со своей бывшей возлюбленной Мэнди Капристо, говорилось о большой любви к девушке.
— Я знаю, я всё испортил, Мэнди, но я всегда буду любить тебя, — говорилось в подписи к фотографии.
Спустя полчаса снимок бывших возлюбленных был удалён со страницы, а на его месте появилась новая публикация с нынешней девушкой и рассказом о взломе аккаунта.
— Как вы, возможно, видели, мой аккаунт был взломан этим вечером. Спасибо моей команде и "Инстаграму" за то, что помогли вернуть контроль над моей страницей, — написал футболист, добавив, что ему придётся разочаровать СМИ, потому как признание в любви бывшей — фейк.
Daily Mirror отмечает, что в настоящее время Месут Озил встречается с Амине Гюльшен — обладательницей звания "Мисс Турция — 2014".
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