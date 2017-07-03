Озил пожаловался на "хакеров" после поста с признанием в любви своей бывшей

Фотография футболиста и певицы провисела на странице всего полчаса, после чего была удалена.

Полузащитник английского футбольного клуба "Арсенал" и сборной Германии Месут Озил оправдался за пост, опубликованный им накануне в "Инстаграме". Под фотографией, на которой спортсмен запечатлён вместе со своей бывшей возлюбленной Мэнди Капристо, говорилось о большой любви к девушке.

— Я знаю, я всё испортил, Мэнди, но я всегда буду любить тебя, — говорилось в подписи к фотографии.

Спустя полчаса снимок бывших возлюбленных был удалён со страницы, а на его месте появилась новая публикация с нынешней девушкой и рассказом о взломе аккаунта.

As you may have seen my account was hacked this evening . Thanks to my team and Instagram for assisting me today in getting control back of my instagram. Sorry to the media but it's time to kill the stories and false headlines now. The story is FAKE NEWS. ☝ #fakeNews @gulseamine Публикация от Mesut Özil (@m10_official) Июл 2 2017 в 3:05 PDT

— Как вы, возможно, видели, мой аккаунт был взломан этим вечером. Спасибо моей команде и "Инстаграму" за то, что помогли вернуть контроль над моей страницей, — написал футболист, добавив, что ему придётся разочаровать СМИ, потому как признание в любви бывшей — фейк.

Daily Mirror отмечает, что в настоящее время Месут Озил встречается с Амине Гюльшен — обладательницей звания "Мисс Турция — 2014".