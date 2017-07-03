Озил пожаловался на "хакеров" после поста с признанием в любви своей бывшей

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Озил пожаловался на "хакеров" после поста с признанием в любви своей бывшей

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Футболист Месут Озил. Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Фотография футболиста и певицы провисела на странице всего полчаса, после чего была удалена.

Полузащитник английского футбольного клуба "Арсенал" и сборной Германии Месут Озил оправдался за пост, опубликованный им накануне в "Инстаграме". Под фотографией, на которой спортсмен запечатлён вместе со своей бывшей возлюбленной Мэнди Капристо, говорилось о большой любви к девушке.

<p>Фотография Озила и Капристо вскоре была удалена из &#34;инстаграма&#34; немецкого футболиста. Фото: Instagram/@m10_official</p>

— Я знаю, я всё испортил, Мэнди, но я всегда буду любить тебя, — говорилось в подписи к фотографии.

Спустя полчаса снимок бывших возлюбленных был удалён со страницы, а на его месте появилась новая публикация с нынешней девушкой и рассказом о взломе аккаунта.

— Как вы, возможно, видели, мой аккаунт был взломан этим вечером. Спасибо моей команде и "Инстаграму" за то, что помогли вернуть контроль над моей страницей, — написал футболист, добавив, что ему придётся разочаровать СМИ, потому как признание в любви бывшей — фейк.

Daily Mirror отмечает, что в настоящее время Месут Озил встречается с Амине Гюльшен — обладательницей звания "Мисс Турция — 2014".

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