СМИ: Государственные сайты России перейдут на общий дизайн

Дизайнеры и верстальщики уже подготовили несколько наборов готовых шаблонов, ещё несколько находятся в разработке.

Государственные сайты десяти российских ведомств перейдут на единый дизайн до апреля 2018 года. Позже изменят вид другие интернет-представительства, а также региональные и муниципальные сайты. Об этом газете "Известия" рассказал заместитель директора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Александр Павлович.

— Мы считаем необходимым и своевременным существенно улучшить пользовательский опыт граждан и бизнеса в их взаимодействии с государством через сайты органов власти, — заявил Павлович.

По его словам, в настоящее время подавляющее большинство таких ресурсов не связаны друг с другом, по-разному решают схожие задачи, при этом повторяя функциональность. Работу над созданием единого дизайна ведут Минкомсвязь и Институт развития Интернета (ИРИ).

Сообщается, что первыми на очереди стоят Минфин, Минздрав, Минобрнауки, Минтруд, Минэнерго, портал госуслуг, сайт голосований "Российская общественная инициатива", портал открытых данных, сайт для общественного обсуждения проектов нормативных актов, а также портал Правительства России.