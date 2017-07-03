В Индонезии при крушении вертолёта погибло восемь человек

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В Индонезии при крушении вертолёта погибло восемь человек

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Спасатели направлялись на помощь пострадавшим от извержения вулкана на острове Ява.

В Индонезии потерпел крушение вертолёт, направлявшийся на помощь в эвакуации населения после извержения вулкана на острове Ява. По данным National Post, четыре члена экипажа и четыре спасателя, находившиеся на борту, погибли.

Как сообщил источник в экстренных службах, винтокрылая машина врезалась в утёс всего за несколько минут до прибытия на место назначения.

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