В Индонезии при крушении вертолёта погибло восемь человек

Спасатели направлялись на помощь пострадавшим от извержения вулкана на острове Ява.

В Индонезии потерпел крушение вертолёт, направлявшийся на помощь в эвакуации населения после извержения вулкана на острове Ява. По данным National Post, четыре члена экипажа и четыре спасателя, находившиеся на борту, погибли.

The Latest on the eruption of a volcano on Indonesia's main island (all times local): 7 a.m. https://t.co/M0ddQAYpJN — Thus Spake (@thus_spake) 3 июля 2017 г.

Как сообщил источник в экстренных службах, винтокрылая машина врезалась в утёс всего за несколько минут до прибытия на место назначения.