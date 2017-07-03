Китай не называет причины неудачного запуска ракеты

В настоящее время "Чанчжэн-5" считается одной из передовых разработок Китая и самой крупной ракетой в стране.

Власти Китая до сих пор не назвали причины неудачного запуска ракеты-носителя тяжёлого класса "Чанчжэн-5" ("Великий поход — 5"), которая должна была доставить на орбиту спутник связи "Шицзянь-18".

Как сообщал Лайф, пуск ракеты был осуществлён 2 июля в 19:23 по местному времени (14:23 мск) с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. Спустя 40 минут местные СМИ сообщили, что "пуск признан неудачным", и специалисты занялись расследованием причин произошедшего.

На данный момент ракета-носитель "Чанчжэн-5" считается одной из передовых разработок Китая и самой крупной в стране. Её высота составляет 56,97 метра, диаметр основной ступени — пять метров. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту 25 тонн груза.