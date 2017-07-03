В Австралии кенгуру набросился на рабочих, которые спасли его из ямы

В Австралии кенгуру, которого из грязи вытащили рабочие, набросился на своих спасителей, сообщает Sunshine Coast Daily.
Группа строителей обнаружила несчастное животное, когда оно уже основательно увязло в грязи. Общими усилиями они вытащили кенгуру из ямы, а процесс снимали на видео.
После этого они решили "проводить" его до ближайшего кустарника, однако кенгуру из последних сил начал нападать на своих спасителей. Животное прыгнуло на одного из рабочих и сбило его с ног. Предприняв ещё несколько попыток наброситься на людей, кенгуру всё же ускакал в лес.
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