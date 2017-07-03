В Южной Корее предложили КНДР возобновить встречи разделённых семей

Родственников в Северной Корее имеют более 68 тысяч южнокорейцев. Многие из них не видели близких с 1953 года.

Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён в интервью телеканалу KBS сообщил о необходимости провести новую встречу разделённых семей Юга и Севера.

— Встречу было бы желательно провести во время празднования 72-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального ига или осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок, — сказал премьер, сравнив нынешние межкорейские отношения с рекой, которая "течёт подо льдом".

Он также добавил, что прекращать усилия "по организации диалога нельзя" несмотря на то, что Сеул выступает за давление на Пхеньян.

Отметим, что жители Северной и Южной Кореи не могут общаться друг с другом посредством Интернета, телефона или писем, а также не имеют возможности ездить друг другу в гости. После первого межкорейского саммита в 2000 году Пхеньян и Сеул провели 19 раундов встреч родственников. За это время близких смогли увидеть около 19 тысяч человек.

Последняя встреча семей прошла в феврале 2014 года. Её участников выбрали случайным образом при помощи лотереи.