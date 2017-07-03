Илюмжинов: Ажиотаж вокруг Кубка конфедераций ощущался даже в Коста-Рике

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Илюмжинов: Ажиотаж вокруг Кубка конфедераций ощущался даже в Коста-Рике

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Фейерверк после финального матча КК в Санкт-Петербурге. Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Турнир проходил с 17 июня по 2 июля в четырёх городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов отметил успешное проведение Кубка конфедераций — 2017 в России. Об этом он написал в "Твиттере".

— Ажиотаж вокруг Кубка конфедераций ощущался и в Коста-Рике. Поздравляю российских коллег — организаторов турнира с успехом! Отличная работа! — написал глава FIDE, который находится с рабочей поездкой в этой центральноамериканской стране.

Напомним, Кубок конфедераций, который называют репетицией ЧМ, проходил с 17 июня по 2 июля в четырёх городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Накануне определились победитель и призёры турнира — сборная Германии взяла золото, у чилийцев — серебро, Португалия на третьем месте.

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