Илюмжинов: Ажиотаж вокруг Кубка конфедераций ощущался даже в Коста-Рике

Турнир проходил с 17 июня по 2 июля в четырёх городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов отметил успешное проведение Кубка конфедераций — 2017 в России. Об этом он написал в "Твиттере".

— Ажиотаж вокруг Кубка конфедераций ощущался и в Коста-Рике. Поздравляю российских коллег — организаторов турнира с успехом! Отличная работа! — написал глава FIDE, который находится с рабочей поездкой в этой центральноамериканской стране.

Ажиотаж вокруг Кубка Конфедерации ощущался и в Коста-Рике). Поздравляю российских коллег-организаторов турнира с успехом! Отличная работа! — Кирсан Илюмжинов (@Kirsan__) 2 июля 2017 г.

Напомним, Кубок конфедераций, который называют репетицией ЧМ, проходил с 17 июня по 2 июля в четырёх городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Накануне определились победитель и призёры турнира — сборная Германии взяла золото, у чилийцев — серебро, Португалия на третьем месте.